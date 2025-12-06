Un conductor ebrio se sale de la vía y termina estampado en una rotonda en Ciudad Real

Un todoterreno ha acabado en el interior de una rotonda en la avenida de Europa de Ciudad Real tras salirse de la vía sobre las 3:00 horas de la madrugada de este sábado, según ha informado la Policía Local. El vehículo ha arrasado parte de la vegetación antes de quedar detenido.

El conductor ha dado positivo en alcohol con una tasa de 1,14 mg/l en aire espirado, superando ampliamente el límite legal. En España, superar 0,60 mg/l en aire espirado se considera un delito penal contra la seguridad vial, castigado con prisión de 3 a 6 meses, multas y retirada del permiso de conducir de 1 a 4 años.

En tasas más bajas, la DGT establece sanciones administrativas y pérdida de puntos del carné de conducir: superar 0,25 mg/l implica 4 puntos, mientras que superar 0,50 mg/l conlleva 6 puntos (o 0,30 mg/l para profesionales y conductores noveles). Negarse a soplar es también delito, con pérdida de 6 puntos.

Anoche, sobre las 3:00 h, en Avd. de Europa, un turismo se ha salido de la vía entrando en una rotonda. El conductor arrojó resultado positivo en alcohol de 1,14 mg/L. Irá a juicio por delito contra la seguridad vial. pic.twitter.com/2gmoUfkXJV — Policía Local CReal (@PLCiudadReal092) December 6, 2025

El conductor implicado en el accidente irá a juicio por un delito contra la seguridad vial, ha asegurado la Policía Local de Ciudad Real en la red social X.