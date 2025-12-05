Un incendio arrasa un piso en Talavera de la Reina: dos personas han sido evacuadas al hospital

Dos hombres de 55 y 72 años han sido trasladados al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina (Toledo) aquejados de inhalación de humo por el incendio de una vivienda en un bloque de pisos ocurrido esta madrugada.

La llamada de auxilio se producía a la 1:19 horas avisando de un incendio originado en el interior de un piso situado en un bloque de tres alturas de la calle San Esteban, según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta allí se han desplazado los bomberos del parque de la ciudad que han procedido a confinar al resto de vecinos y sofocar las llamas. Una vez extinguidas, han procedido al desalojo del inmueble para comprobar su habitabilidad.

La gran cantidad de humo generada por las llamas ha provocado la intoxicación de los dos varones, que después de ser atendidos en el lugar del incendio por una UVI móvil han sido trasladados en ambulancia de soporte vital básico (SVB) al hospital de la ciudad.

Por su parte, el resto de vecinos del inmueble han podido regresar a sus viviendas.

Imagen del interior del piso. CPEIS

Además de bomberos y servicios sanitarios, en el dispositivo han participado agentes de la Policía Local y Nacional que se han encargado de asegurar la zona.