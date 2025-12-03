La víctima mortal de Torrijos había sido atendida en el centro de la mujer pero no había presentado denuncia

La mujer de 39 años asesinada a puñaladas en Torrijos (Toledo) por un hombre de 45 estaba siendo atendida en el centro de la mujer del municipio desde el mes de octubre. Sin embargo, no había interpuesto ninguna denuncia y no contaba con medidas de protección.

Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Igualdad, que han detallado que la víctima habría trasladado información sobre su relación y la convivencia con el presunto agresor, pero no había manifestado ningún dato en relación a episodios de violencia física.

Además, han informado que tenía dos hijos y una hija, menores de edad, que están recibiendo atención psicológica a través de este centro de la mujer y de los servicios sociales del Ayuntamiento.

Tras el crimen, la Consejería ha indicado que pondrá a disposición de la familia y de sus seres queridos asesoramiento, acompañamiento y apoyo psicológico.

La propia consejera de Igualdad, Sara Simón, ha mostrado su "enérgica condena" por los hechos a través de sus redes sociales y ha mandado "un mensaje de apoyo y cariño a todos los seres queridos de la víctima".

Presunto crimen machista

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la mujer ha sido asesinada por varias puñaladas en el abdomen con un arma blanca en el interior de una vivienda de la calle Cirilo Montero de Illescas.

El presunto agresor es un hombre de 45 años que, según la Delegación del Gobierno, ha sido detenido y trasladado en una UVI al Hospital General Universitario de Toledo con diversas heridas.

Las mismas fuentes han confirmado que en el domicilio en el que se ha producido el suceso, a las 13.10 horas de este miércoles, había dos menores.

Por el momento, ninguna de las fuentes oficiales consultadas por este medio confirma si agresor y víctima eran pareja o mantenían algún tipo de relación previa. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apuntado durante la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Caudete (Albacete) a que este asesinato podría ser un nuevo caso de violencia de género.

La fallecida no constaba como víctima de la violencia machista en el Sistema Viogén, donde tampoco figuraba el presunto agresor.