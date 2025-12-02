Detenidos los tres cabecillas de un grupo dedicado al tráfico de cocaína en Ciudad Real: usaban un garaje como laboratorio

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Ciudad Real de un entramado criminal dedicado al tráfico de droga. Se trata de dos hombres y una mujer que se encontraban en el escalón más alto del grupo, encargándose del almacenamiento y procesamiento de cocaína.

La droga era vendida después por parte de pequeños traficantes, que la distribuían por toda la provincia ciudadrealeña.

La investigación policial ha permitido identificar a los presuntos traficantes y localizar un garaje que utilizaban para guardar el estupefaciente, en el que se encontró un pequeño laboratorio con todos los útiles necesarios para el corte y la manipulación de la cocaína.

Durante el registro se han intervenido 1.074 gramos de dicha sustancia, dos básculas de precisión y útiles para el corte y la adulteración de la droga.

Además, durante otro registro en el domicilio de los detenidos se encontraron 30.675 euros en efectivo procedentes de la actividad delictiva.