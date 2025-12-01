Heridos una mujer y dos menores de 2 y 4 años al ser atropellados por un vehículo en Yuncos (Toledo)

Imagen de archivo de una UVI móvil del Sescam.

Una mujer de 30 años y dos menores de 2 y 4 han resultado heridos al ser atropellados por un vehículo en Yuncos (Toledo). Todos ellos han sido trasladados hasta el Hospital Universitario de Toledo.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 8.36 horas de la mañana en la calle Arroyo Seco del municipio.

Mientras la mujer y el niño pequeño han sido llevados al centro universitario en ambulancia, la niña de 4 años ha sido derivada en UVI.

Hasta el lugar de los hechos también han acudido agentes de la Policía Local.