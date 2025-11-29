Cae una banda asentada en Toledo que timaba con el 'tocomocho' y la 'estampita' por media España

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en hacer estafas con los métodos del 'tocomocho' y la 'estampita' que estaba asentada en las provincias de Toledo y Cáceres. La operación, que se ha saldado con seis detenidos y tres investigados más, ha explotado con la entrada y registro de dos inmuebles situados en la provincia toledana y siete más en la cacereña.

Los implicados se enfrentan a delitos de pertenencia a organización criminal, robos con violencia e intimidación, estafa continuada, falsedad de documentos y tenencia ilícita de armas por hechos cometidos en Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña.

La investigación comenzó a finales del verano pasado, después de que los agentes tuvieran conocimiento de dos delitos de robo con violencia ocurridos en la localidad de Lebrija (Sevilla).

Los autores viajaban de forma itinerante por todo el territorio nacional y seleccionaban a víctimas de avanzada edad, por su especial vulnerabilidad, para cometer los delitos.



Lo hacían por medio de las técnicas de estafa conocidas como 'tocomocho' y la 'estampita', y en ocasiones llegaron a emplear violencia e intimidación. En total, lograron sustraer más de 50.000 euros.

Imagen captada de los miembros de la banda en acción.

Identificación

La investigación, que ha contado con la estrecha colaboración de la Policía Local de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), permitió identificar a los miembros de la organización y atribuirles la autoría de numerosos hechos delictivos detectados en las provincias de Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña, aunque no se descartan hechos similares cometidos en otros puntos del territorio nacional.



Finalmente, se realizaron nueve entradas y registros en los inmuebles vinculados a la organización; en concreto, dos en Toledo y siete en Cáceres en los que se intervinieron una cantidad aproximada de 20.000 euros en efectivo, joyas y otros efectos sustraídos, dos turismos, una autocaravana y diverso material utilizado para cometer las estafas.



Destaca la incautación de un arma modificada para efectuar disparos en modo ráfaga, siete armas de aire comprimido, una carabina y una elevada cantidad de munición.



La investigación permanece abierta para localizar a los legítimos propietarios de las joyas y efectos recuperados, y los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.



La operación continúa abierta y no se descarta la implicación de la organización en más hechos delictivos de similares características.