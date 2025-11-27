Muere un joven de 21 años al chocar su coche contra un tractor en Valdepeñas

Un varón de 21 años ha muerto este jueves en Valdepeñas (Ciudad Real) tras colisionar contra un tractor cuando conducía un turismo por la CM-412. El joven era el único ocupante del vehículo y no hay más heridos, ya que el conductor del tractor ha resultado ileso.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 18.30 horas de la tarde en el kilómetro 96 de la citada vía.

Hasta el lugar han acudido agentes de la Guardia Civil, bomberos de Valdepeñas y una UVI móvil, cuyos sanitarios solo han podido certificar el fallecimiento.