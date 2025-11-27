Muere un joven de 21 años al chocar su coche contra un tractor en Valdepeñas
Ha ocurrido a las 18.30 horas de la tarde en la CM-412.
Un varón de 21 años ha muerto este jueves en Valdepeñas (Ciudad Real) tras colisionar contra un tractor cuando conducía un turismo por la CM-412. El joven era el único ocupante del vehículo y no hay más heridos, ya que el conductor del tractor ha resultado ileso.
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 18.30 horas de la tarde en el kilómetro 96 de la citada vía.
Hasta el lugar han acudido agentes de la Guardia Civil, bomberos de Valdepeñas y una UVI móvil, cuyos sanitarios solo han podido certificar el fallecimiento.