Un ladrón ataca con un hacha a varios agentes de la Guardia Civil al ser pillado robando en un restaurante de Cuenca

La Guardia Civil ha detenido a un hombre tras pillarlo mientras robaba en un área de servicio de la A-3 en Cuenca. El varón había entrado en un restaurante al romper el acceso con un hacha de grandes dimensiones, arma con la que atacó a los agentes que fueron a arrestarlo.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento del área de servicio ubicada en el kilómetro 121 de la citada autovía, en el término municipal de Zafra de Záncara.

Con anterioridad, se habían denunciado varios robos con fuerza en diferentes comercios cercanos a la A-3, en Villares del Saz y Cervera del Llano. En estos robos, el autor era un hombre con el rostro oculto que portaba un hacha de grandes dimensiones.

Tras conocer estos hechos, la Guardia Civil abrió una investigación y organizó un dispositivo que permitió la detención in fraganti del autor de los robos mencionados.

Sin embargo, durante la intervención, el detenido opuso una fuerte resistencia y llegó a acometer a los agentes con el hacha, pero lograron reducir e inmovilizar al agresor sin que se produjeran daños personales.

El detenido y las diligencias practicadas han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Tarancón.