El jurado popular declara culpable por unanimidad a Fernando, el acusado del triple crimen de Chiloeches

El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de tres asesinatos, robo con violencia y daños por incendio a Fernando P.S., el varón de 29 años acusado del triple crimen de Chiloeches (Guadalajara) en abril de 2024.

El varón acabó con la vida de un hombre de 52 años, una mujer de 53 y su hija de 22 con una bayoneta tras entrar a robar a la casa mientras estos dormían. El único superviviente fue el hijo, que consiguió huir de la vivienda saltando la valla que la rodeaba.

El veredicto considera a Fernando culpable sin atenuantes, mientras que ha apreciado a D.M.A. culpable como cómplice de robo con violencia con el atenuante de confesión. A C.B.M, novio de la víctima en el momento de los hechos, lo consideran culpable como cooperador del robo, sin aplicarle ningún atenuante.

Después de que la presidenta magistrada de la Sala, María Elena Mayor, diera por finalizada la lectura del acta del jurado y confirmara formalmente las conclusiones del veredicto, el juicio ha quedado visto para sentencia.

Mayor ha detallado que los miembros del tribunal ciudadano han rechazado aplicar al principal acusado cualquier beneficio de remisión condicional de la pena y tampoco consideraron procedente elevar al Gobierno petición de indulto, al entender que no concurren circunstancias que lo justifiquen.

Posicionamientos definitivos

El Ministerio Fiscal ha ratificado íntegramente su solicitud inicial de pena de prisión permanente revisable para el principal acusado y cinco años de prisión para el resto, adecuando únicamente la calificación relativa a D.M.A. para precisar que su intervención se considera robo con violencia sin arma.

Por su parte, la acusación particular ha anunciado que aceptaba esta modificación en el caso del cómplice en vez de cooperación necesario, manteniendo el resto de sus peticiones.

Las defensas, en cambio, han reclamado la imposición de las penas mínimas en cada uno de los delitos.

Sucesión de los hechos

Los hechos ocurrieron el 12 de abril de 2024, cuando el presunto autor del triple asesinato se dirigió a la vivienda acompañado de D.M.A., que debía esperar en el exterior para auxiliarlo. El novio de la víctima habría proporcionado a Fernando información detallada sobre las rutinas de la familia, la distribución de la vivienda y la ubicación de los objetos de valor que había en ella.

Armado con una bayoneta de 39,5 centímetros y una navaja, entró al interior de la casa por la terraza de la cocina. En la planta superior sorprendió al matrimonio durmiendo en su dormitorio y al despertarse, asestó al padre 29 puñaladas que destruyeron órganos vitales. A la madre la asesinó con 14 cuchilladas que perforaron ambos pulmones.

Cuando la hija de la pareja trataba de huir por la escalera, el acusado le impidió el paso y le infligió otras siete cuchilladas, una de ellas en la zona cervical que seccionó vasos y nervios vitales.

Con la triple agresión consumada, se hizo con una caja de relojes, joyas y dinero en efectivo que había en la habitación y prendió fuego a la casa para intentar ocultar los hechos. El hijo menor consiguió huir y resultó el único superviviente de la familia.