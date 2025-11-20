Dos detenidos por secuestrar y golpear a una mujer en Azuqueca de Henares para cobrar una deuda de drogas

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 29 y 42 años de nacionalidad española por golpear e introducir contra su voluntad en un coche a una mujer a la que pretendían cobrar una deuda de droga en Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Estos hechos ocurrieron a plena luz del día, sobre las 10:00 horas de la mañana, en una calle del casco urbano de la localidad azudense, según ha informado el Instituto Armado.

En ese momento, un ciudadano manifestó que había sido testigo de cómo dos individuos propinaron una paliza a una persona y la introdujeron en un coche en contra de su voluntad.

Apenas 10 minutos después de este aviso, la Guardia Civil de Azuqueca de Henares localizó el vehículo cuando circulaba por el casco urbano de la localidad y tras un seguimiento discreto lograron interceptarlo en la Avenida del Siglo XXI.

Tras identificar a sus ocupantes, procedieron a la liberación de una persona que viajaba en la parte trasera del vehículo que presentaba distintas lesiones y a la detención de sus presuntos captores.

Deuda por drogas

Al parecer, estos hombres habían retenido a la mujer contra su voluntad para reclamarle el impago de una deuda que habría contraído con ellos relacionada con el tráfico de drogas.

Como resultado del registro practicado en el turismo, los agentes localizaron una defensa semirrígida (similar a las utilizadas por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) con la que habrían golpeado a la víctima, así como más de 2.000 euros en efectivo, teléfonos móviles y otros efectos.

La Guardia Civil instruyó diligencias por la detención de estos dos varones como presuntos autores de los delitos de detención ilegal y otro de lesiones.