Detenido un hombre en Ciudad Real por retener y agredir a su pareja en presencia de su bebé de cinco meses

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a un varón acusado de retener y agredir violentamente a su pareja sentimental en presencia del bebé de ambos, de apenas cinco meses.

La intervención se inició tras una breve llamada de auxilio al 091 que quedó interrumpida de forma abrupta y que, pese a no permitir una comunicación directa con la operadora, activó de inmediato un dispositivo policial de búsqueda para localizar a la mujer.

Con la escasa información disponible, varias patrullas comenzaron una búsqueda coordinada hasta identificar el domicilio donde residía habitualmente la víctima.

Cuando los agentes llegaron al inmueble, fueron recibidos por una mujer que negaba haber solicitado ayuda y aseguraba que se encontraba sola.

Ayuda solicitada

No obstante, mientras hablaba, realizó gestos discretos pidiendo auxilio, lo que llevó a los agentes a acceder de inmediato al interior de la vivienda.

La víctima, de 27 años, relató que, al regresar a su vivienda con su bebé, encontró en el interior a su pareja y a otra mujer que la estaban esperando.

En ese momento, la joven llamó al 091 para pedir ayuda, pero ambos comenzaron a agredirla, impidiendo que continuara la comunicación. La llegada de la Policía Nacional evitó un desenlace aún más grave.

Robos previos

En el registro efectuado en la vivienda, los agentes hallaron teléfonos móviles, ordenadores, relojes, joyas y un arma de fuego, todos ellos procedentes de robos cometidos previamente en la capital.

La investigación determinó que parte de estos objetos estaban relacionados con un robo de violencia perpetrado ese mismo día por el presunto agresor y otro varón, cuando ambos acudieron a casa de una amiga de la víctima para recuperar efectos personales tras la ruptura de la relación.

Tras detener al agresor y a su acompañante en el robo con violencia, la Policía Nacional arrestó también a otras tres personas —un hombre y dos mujeres, entre ellas la que participó en la agresión inicial— por irrumpir por la fuerza en el domicilio de la víctima con el objetivo de llevarse objetos supuestamente pertenecientes al detenido.