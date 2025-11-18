La Guardia Civil detiene al alcalde de un pueblo de Cuenca por tener 215 plantas de marihuana en su casa

El alcalde de la localidad conquense de Villar del Humo, César Saiz. Foto: Ayuntamiento.

El alcalde 'popular' de Villar del Humo (Cuenca), César Saiz, ha sido detenido en una operación de la Guardia Civil en la que se ha desmantelado una plantación de marihuana en su vivienda.

Según han confirmado fuentes de la Benemérita, el operativo ha tenido lugar este martes y continúa abierto. Según ha informado Europa Press, la redada ha tenido lugar a las 9 horas de la mañana en la casa del regidor.

En la operación han participado cuatro coches y una furgoneta pertenecientes a efectivos de la Guardia Civil y el Seprona.

En el registro se han encontrado 215 plantas de marihuana y siete recipientes con cogollos preparados para la venta.

Alcalde desde 2023

César Saiz gobierna en Villar del Humo desde las elecciones de 2023, cuando el PP arrebató la Alcaldía al PSOE al obtener cuatro de los cinco concejales que se eligen en esta localidad conquense de apenas 180 habitantes.

Fuentes del PP han confirmado que Saiz no es afiliado y que pedirán que "renuncie al acta de concejal, independientemente de lo que pueda ocurrir en el procedimiento judicial".