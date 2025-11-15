Pillan a una falsa ONG con casi 500 animales exóticos cedidos ilegalmente por personas de Toledo y Ciudad Real

La Guardia Civil ha intervenido 472 animales exóticos protegidos, valorados en 85.000 euros, en un refugio situado en Burgohondo (Ávila). Unas especies que procedían de cesiones irregulares de varias provincias, entre ellas Toledo y Ciudad Real.

La actuación se enmarca en la operación 'Suartx', en la que se investiga a cuatro personas por su supuesta pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de estos animales exóticos.

Entre los animales figuran ejemplares de tortuga leopardo, tortuga de espolones, tortuga mediterránea, iguanas, gecos de distintas variedades o tarántulas y varano del Nilo. Todos ellos de provincias como Madrid, Badajoz, Ciudad Real, Valencia, Toledo, Huesca, Zaragoza y Sevilla.

Operación 'Suartx'

La investigación arrancó en junio de 2023 por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, al detectar diversas irregularidades a través de las redes sociales. Los agentes constataron que las personas implicadas pertenecían a una supuesta Organización No Gubernamental (ONG) que financiaba el cuidado de los animales mediante donaciones obtenidas a cambio de publicidad en redes sociales.

Además de no contar con licencias, la supuesta ONG ofrecía cursos y voluntariados a personas que trabajaban sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.

A esto se sumaba un programa de apadrinamiento económico, dirigido por una bióloga y una segunda persona que impartían charlas en centros educativos de Ávila y Madrid.

Todas las instalaciones operaban sin licencias, ni autorizaciones municipales. Aunque los animales estaban en buen estado, la Guardia Civil comprobó que procedían de aprehensiones y donaciones previas. 200 de los casi 500 animales del falso refugio ya habían muerto.

Cuatro investigados

La Benemérita ha investigado a cuatro personas como supuestas responsables de delitos contra la fauna, estafa, falsedad documental, contrabando y organización criminal.

Las diligencias corresponden a los Juzgados de Ávila y a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila.

La operación ha contado con apoyo de personal de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y Tragsatec, así como de agentes medioambientales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.