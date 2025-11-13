Buscan a Francisco, un anciano de 83 años desaparecido este jueves en Ciudad Real

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Francisco, un anciano de 83 años desaparecido en Ciudad Real capital.

Al varón se le ha perdido la pista este mismo jueves, siendo comunicado de inmediato a las autoridades.

El organismo coordinado por el Ministerio del Interior ha difundido una fotografía del anciano y ha detallado sus características físicas, con el objetivo de buscar colaboración ciudadana.

Según detalla el CNDES, Francisco mide 1,55 metros y su color de ojos es marrón. Asimismo, su pelo es canoso.

Desde el CNDES, instan a quien pueda tener información sobre esta persona a ponerse en contacto con la Guardia Civil a través del teléfono 062.