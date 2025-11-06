Herido un hombre de 39 años en Yepes (Toledo) al ser apuñalado en el costado

Un hombre de 39 años ha resultado herido al ser apuñalado en el costado con un arma blanca en el municipio toledano de Yepes. La víctima ha tenido que ser trasladada en ambulancia hasta el Hospital Universitario de Toledo.

Previamente ha sido atendida en el lugar por un equipo médico de Urgencias y un equipo médico de un helicóptero sanitario desplazado.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, a las 14.17 horas de la tarde de este jueves el herido ha acudido al cuartel de la Guardia Civil a pedir ayuda.

Hasta el lugar también se han desplazado miembros de Protección Civil de la localidad.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se ha producido la agresión y la autoría de la misma.