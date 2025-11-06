Detienen al ladrón que ha robado más de un centenar de manillas de puertas a los vecinos de Talavera de la Reina

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Talavera de la Reina a un hombre de 34 años como presunto autor del robo de más de un centenar de manillas de las puertas de varios portales de la ciudad.

El individuo sustraía las piezas metálicas —junto con sus placas, mecanismos interiores y embellecedores— de las zonas comunitarias de distintas fincas con el objetivo de venderlas posteriormente como chatarra.

La investigación se inició el pasado mes de septiembre, después de que la Comisaría de Talavera de la Reina recibiera varias denuncias por hechos similares.

Los vecinos afectados informaban de la desaparición de las manillas de los portales y de las puertas de servicio de uso común, lo que causó un notable perjuicio a diversas comunidades.

Peculiar negocio

Las pesquisas de los agentes llevaron hasta dos centros de tratamiento de residuos de la ciudad, donde se localizaron un total de 130 manillas sustraídas. Todo el material recuperado ha sido ya devuelto a sus legítimos propietarios. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial acusado de varios delitos de hurto.