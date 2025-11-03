Desmantelada una plantación "indoor" de marihuana en un inmueble de la provincia de Guadalajara

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Castilla y agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara han desmantelado una plantación "indoor" de marihuana ubicada en un inmueble del municipio de Trijueque (Guadalajara).

La intervención, realizada el pasado 15 de octubre, se ha saldado con la incautación de 612 plantas de cannabis sativa, con un peso total de 66 kilos, y la detención de cuatro personas acusadas de delitos contra la salud pública, tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

La operación 'Colombia-Capetri', iniciada a mediados de año, tuvo su origen en las labores de control realizadas por Vigilancia Aduanera en la zona.

Plantación "indoor" en un pueblo de Guadalajara. Guardia Civil

Posteriormente, las investigaciones se coordinaron con la Guardia Civil de la Compañía de Sigüenza, lo que permitió identificar el inmueble utilizado para el cultivo.

Tres estancias

Durante la fase de explotación, los agentes accedieron a la vivienda, que exteriormente aparentaba ser un edificio residencial, y descubrieron tres estancias habilitadas para el cultivo de marihuana.

El interior contaba con una compleja infraestructura: sistemas de iluminación y climatización, extracción de aire, riego automatizado y fertilizantes diseñados para acelerar el crecimiento de las plantas.

Plantación "indoor" en un pueblo de Guadalajara. Guardia Civil

En el registro se detuvo a tres personas en el lugar, y se comprobó la existencia de una conexión ilegal al suministro eléctrico, cuyo fraude superaba los 13.000 euros. Posteriormente, el 29 de octubre fue arrestada una cuarta persona en Torrejón de Arzoz (Madrid), relacionada con los hechos.

Tanto la droga como el material empleado para su cultivo fueron incautados. Las diligencias han sido remitidas al juzgado competente, continuando la investigación abierta bajo la dirección judicial.