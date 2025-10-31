Un hombre y tres menores heridos en el accidente entre dos turismos y una furgoneta en la A-2 a su paso por Hellín

Un total de cuatro personas han resultado heridas leves en la colisión entre dos turismos y una furgoneta en la A-30, a la altura de Hellín (Albacete).

Los heridos son dos niñas de 4 y 11 años, un niño de 6 y un hombre de 44, que han sido atendidos por los sanitarios de una UVI y trasladados en ambulancia hasta el hospital de la localidad.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 12.32 horas del mediodía en el kilómetro 69 de la citada vía.

Hasta el lugar también han acudido agentes de la Guardia Civil y personal de Mantenimiento de Carreteras.