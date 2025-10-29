La Junta apunta a un cigarro como posible causa del incendio de la residencia de Carrión donde murió una anciana

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha afirmado que la causa del incendio del pasado sábado en una residencia de Carrión de Calatrava (Ciudad Real), donde murió una anciana, podría ser un cigarro.

"Es un incendio que impactó muchísimo. Todavía están todos los peritos valorando distintas posibilidades, pero la más normal es que fuera porque la residente era fumadora y que pudiera haber fumado dentro de la habitación", ha expresado durante la inauguración de la jornada 'La sostenibilidad del sector residencial' de la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam) en Toledo.

Asimismo, ha destacado que "se actuó con total rapidez" debido a la colaboración de los profesionales de la residencia, del Ayuntamiento y de otras administraciones.

"Todos juntos hemos demostrado que cuando trabajamos juntos las respuestas son rápidas. A través de la Delegación de Ciudad Real se trasladaron a 15 residentes a la residencia de Gregorio Marañón", ha afirmado.

Vuelta a la normalidad

García Torijano ha indicado que siete de ellos retomaron este martes su vida en la residencia, mientras que "es cuestión de días" que vuelvan otros siete.

Por último, ha asegurado que, aunque la residencia afectada tendrá que reformarse, lo importante es que "desde el día siguiente el 90 % de los usuarios pudieron volver para hacer vida absolutamente normal y con todo el cariño de los profesionales".