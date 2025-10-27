Muere en Toledo una mujer de 41 años al caer desfallecida mientras caminaba por el barrio de Palomarejos

Los servicios sanitarios que han asistido a la mujer no han podido hacer nada por salvar su vida.

Una mujer de 41 años ha fallecido este lunes en la calle Barcelona, en el barrio toledano de Palomarejos, tras ser encontrada inconsciente en la vía pública.

El aviso se ha recibido a las 10:09 horas de la mañana, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar, situado a escasos metros de la puerta de Urgencias del antiguo hospital Virgen de la Salud, se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y una UVI móvil.

Los servicios sanitarios, pese a sus esfuerzos, solo han podido confirmar el fallecimiento de la mujer.

Según las mismas fuentes, la muerte se habría producido en principio por causas naturales, aunque este extremo tendrá que confirmarse próximamente una vez realizada la correspondiente autopsia.