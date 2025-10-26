Detenidos tres hombres por explotar con fines sexuales a una mujer captada en Talavera de la Reina

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gandía (Valencia) y en un municipio de la comarca alicantina de la Marina Alta, a tres hombres de entre 30 y 51 años como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y agresión sexual, cometidos contra una mujer que había sido captada en Talavera de la Reina.

Los detenidos, al parecer, obligaron a una mujer a ejercer la prostitución en varios pisos de la localidad durante aproximadamente dos meses.

La víctima, aprovechando sus circunstancias de precariedad económica, fue captada en Talavera de la Reina, donde un varón la convenció para, supuestamente, trabajar en el ámbito de la restauración.

Posteriormente, fue trasladada a un piso de Gandía, donde varios hombres le comunicaron que debía ejercer la prostitución y que se quedarían con todo el dinero que recaudaba. La mujer incluso era agredida sexualmente si se negaba a prostituirse.

Sin horarios ni descanso

La mujer era obligada a prostituirse en varios pisos de la localidad valenciana, sin horario ni descanso establecido y sin apenas comida, manteniendo relaciones forzadas y sin protección cuando el cliente lo demandaba, y sufriendo agresiones por parte de sus explotadores, incluidas sexuales, cuando se negaba a ello.

En una ocasión la llegaron a quemar con un cigarrillo en el pecho.

Las investigaciones de los agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental de Valencia, en colaboración con la Comisaría Local de Policía Nacional en Gandía, han permitido finalmente detener a tres de los explotadores como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y agresión sexual.

Los arrestados han pasado ya a disposición judicial.