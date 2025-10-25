Muere un anciano en el incendio de una residencia en Carrión de Calatrava: 96 residentes han sido evacuados

Un incendio en una residencia de mayores de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) ha provocado la muerte de un interno y ha obligado a desalojar a un total de 96 residentes. Una veintena de ellos han resultado afectados por inhalación de humo.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 6.07 horas de la mañana de este sábado, en el centro ubicado en la calle Dulcinea del municipio. El origen puede haber sido un posible fallo en un conducto eléctrico, aunque las causas serán investigadas debidamente.

Del total de personas desalojadas, 91 han sido llevadas al Polideportivo Municipal del municipio, mientras los otros cinco han sido recogidos por familiares. Por su parte, Cruz Roja ha establecido un albergue provisional en la zona para que los internos permanezcan.

Asimismo, dos trabajadoras de 54 y 56 años han tenido que ser trasladadas hasta el Hospital de Ciudad Real por intoxicación por humo, junto a una residente, que ha sido llevada por su familia.

Los bomberos del Consorcio de Ciudad Real han informado que el fuego ya ha sido extinguido. Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Guardia Civil, una UVI y siete ambulancias.