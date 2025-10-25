El Ayuntamiento de Carrión y la Junta valoran la reacción en el incendio de la residencia: "Ha podido una desgracia mayor"

El Ayuntamiento de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) y la Junta de Castilla-La Mancha han valorado la reacción de los servicios de emergencias y de las dos trabajadoras de la residencia de mayores donde se ha producido un incendio que ha provocado la muerte de una anciana, ya que "podría haber sido una desgracia muchísimo mayor".

Así lo ha expresado el alcalde del municipio, Dionisio Moreno, y la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, que se han desplazado hasta la residencia Nuestra Señora de la Encarnación.

Fernández ha expresado que los residentes que "necesitaban más atención o atención más especializada por estar encamados y no tener movilidad" se han trasladado a la residencia pública Gregorio Marañón de Ciudad Real, mientras que el resto "podrán volver a la residencia en las próximas horas".

Asimismo, ha lamentado el fallecimiento de una de las usuarias "precisamente donde ha sido el foco del incendio". "Quiero poner en valor el trabajo de los profesionales de emergencias, desde la Protección Civil, la Guardia Civil, los bomberos y los sanitarios. Y también a las trabajadoras de la residencia", ha indicado.

"Fuego muy localizado"

De su lado, el alcalde Carrión ha indicado que "enseguida se han activado todos los servicios de emergencia, Guardia Civil, unidades médicas, incluso el propio personal de la residencia".

"Gracias a las trabajadoras que estaban en el turno de noche se ha evitado que las víctimas hubieran sido mayores. Tras ser trasladadas al Hospital de Ciudad Real, ambas se encuentran en el servicio de Urgencias en observación", ha afirmado.

Por último, ha indicado que ahora serán los dueños de la residencia quienes deben analizar cómo han quedado las instalaciones, sobre todo por el humo del incendio ya que "el fuego ha quedado muy localizado".