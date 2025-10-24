Intervienen un arsenal de armas a una banda que robó efectos por valor de 35.000 en un pueblo de Albacete

La Guardia Civil de Albacete ha detenido a tres personas de 21, 38 y 41 años, vecinas de la capital, como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en una vivienda habitada en la localidad de Alcalá del Júcar, donde sustrajeron efectos valorados en 35.000 euros.

Los arrestados, que cuentan con amplios antecedentes por delitos contra el patrimonio, algunos de ellos de carácter violento, actuaban principalmente en urbanizaciones de Albacete y municipios cercanos, según ha informado la Benemérita.

La investigación se inició en 2024 tras el robo cometido en una vivienda de Alcalá del Júcar. Aprovechando la ausencia de los propietarios, los autores forzaron una reja metálica y una ventana para acceder al interior del inmueble, de donde se llevaron joyas, repuestos de vehículos, dinero en efectivo y herramientas, además de provocar importantes daños materiales.

Imagen robo en Alcalá del Júcar. Guardia Civil

Armas robo Alcalá del Júcar. Guardia Civil

Los primeros indicios permitieron a los agentes situar a dos sospechosos en las inmediaciones de la casa el día del robo, quienes fueron posteriormente identificados.

Investigación

Las pesquisas los vincularon con una nave industrial en Albacete, donde entraban de noche y con diferentes vehículos, presuntamente cargados con materiales procedentes de otros robos.

Durante la investigación, la Guardia Civil identificó también a un tercer implicado, encargado de planificar el robo, eligiendo el momento más oportuno, mientras otro se ocupa de vigilar la zona y un tercero forzaba los accesos a la vivienda.

Imagen robo Alcalá del Júcar. Guardia Civil

El avance de las diligencias permitió detener a los tres autores y registrar la nave industrial, donde los agentes recuperaron herramientas de mecánica, 46 navajas y 5 pistolas de fogueo de colección, todo ello procedente del robo. Los objetos fueron entregados a su legítimo propietario.

Comercialización

Según la investigación, parte del material sustraído había sido vendido a terceros por encargo, mientras que los efectos de menor valor fueron comercializados en un mercadillo de Albacete.

Las diligencias, junto con los detenidos y el material intervenido, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Casas Ibáñez.