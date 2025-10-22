Cae una banda de ladrones especializada en robar sillas de bar y que hizo estragos en Talavera de la Reina

La Policía Nacional ha detenido a siete personas que formaban un grupo especializado en robar sillas de terraza en locales de hostelería y al que se le imputa la sustracción de más de 1.100 de estas sillas valoradas en 60.000 euros en 18 locales de Madrid y Talavera de la Reina (Toledo).

La investigación policial se inició en el mes de agosto cuando los agentes recibieron varias denuncias de propietarios de negocios de restauración en los que relataban que al llegar a los locales para abrirlos al público comprobaron que les faltaban las sillas de la terraza que habían apilado en el exterior, según ha informado la Policía Nacional.

Las primeras pesquisas de los investigadores de la comisaría provincial de Talavera de la Reina y de la comisaría del distrito madrileño de Latina, determinaron que este mismo grupo estaba actuando en el municipio talaverano y en barrios de la zona sur de la capital.

El modus operandi de la banda siempre era el mismo. Aprovechaban la madrugada para acercarse a los establecimientos y cortar las cadenas de las sillas que apilaban en la vía pública para cargarlas en una furgoneta y llevárselas.

Analizadas las denuncias por los investigadores concluyeron que la madrugada del 13 de agosto estas personas llegaron a actuar hasta en cinco establecimientos próximos del distrito madrileño de Latina.

Vendían el botín en otros países

Este grupo criminal vendía las sillas robadas no solo en nuestro país, sino que las comercializaban en otros del extranjero tales como Marruecos o Rumanía.

Tras la identificación de todos los componentes del grupo, a principios del mes de octubre se procedió a la detención de los presuntos autores, seis varones y una mujer, a los que se les imputaron los delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal.