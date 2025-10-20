Los dos coches utilizados por los atracadores de MediaMarkt para huir se habían robado en Madrid

Los dos vehículos utilizados para huir por los cinco atracadores que asaltaron la tienda MediaMarkt del parque comercial La Abadía de Toledo el pasado jueves 16 de octubre habían sido sustraídos en la Comunidad de Madrid. Así lo ha confirmado el comisario provincial de la Policía Nacional en Toledo, Manuel Domínguez Corcobado, quien ha señalado que la investigación del suceso "sigue en curso".

Hasta el momento, los agentes no han practicado detenciones y el comisario no ha ofrecido más detalles sobre el avance de las pesquisas, destacando la labor de las brigadas de Judicial y Seguridad Ciudadana.

Lo que sí ha confirmado es que los vehículos se localizaron en un descampado del municipio toledano de Yuncler, aunque habían sido sustraídos en la comunidad vecina.

El suceso ocurrió la mañana del pasado jueves. Poco después de las once de la mañana, cinco hombres con pasamontañas y armados con pistolas falsas, según indicó la Policía, entraron en la tienda. Durante el asalto, golpearon en la cabeza al vigilante de seguridad, quien resultó herido y fue trasladado al Hospital Universitario de Toledo, donde permaneció unas horas en observación.

Los atracadores se llevaron material electrónico, principalmente teléfonos móviles, y huyeron en los dos turismos mencionados. Su entrada al local en horario comercial y con la tienda abierta generó momentos de tensión y nerviosismo entre los clientes y los empleados.

El comisario provincial ha realizado estas declaraciones en un acto celebrado en la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, donde se ha presentado la carrera solidaria 091, organizada por la Policía en Toledo a beneficio de Afanion para el 2 de noviembre con un recorrido de 5,5 kilómetros por el barrio del Polígono.