Un hombre resulta herido al explotarle un bote de espray en una casa de Talavera de la Reina

Un hombre de 36 años ha tenido que ser hospitalizado después de que le explotara un espray en las manos cuando se encontraba en un domicilio de Talavera de la Reina (Toledo).

Según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha a EL ESPAÑOL de CLM, a las 22:38 horas de este sábado recibían el aviso procedente de un domicilio situado en un bloque de viviendas situado en la calle Miguel Hernández.

Al parecer, una deflagración en el bote de espray mientras lo manipulaba había provocado heridas en las extremidades superiores del hombre.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico (SVB) que llevó a cabo su evacuación al Hospital Nuestra Señora del Prado de la ciudad, donde quedaba ingresado con heridas leves.

En el dispositivo también han tomado parte bomberos del parque municipal así como efectivos de Policía Nacional y Policía Local.