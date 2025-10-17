Localizan en un descampado de Yuncler (Toledo) los dos coches que usaron los atracadores del MediaMarkt: eran robados

La Policía Nacional ha localizado en un descampado del término municipal de Yuncler (Toledo) los dos vehículos empleados por los atracadores que este jueves asaltaron el establecimiento MediaMarkt en el parque comercial La Abadía de Toledo.

El asalto, que se saldó con la sustracción de material electrónico y un vigilante de seguridad herido en la cabeza, ha avanzado con la localización de los coches, que habían sido previamente denunciados por sus propietarios como robados.

Así lo ha confirmado este viernes el comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Toledo, Manuel Domínguez Corcobado, a preguntas de los medios de comunicación, según informa la Agencia EFE. Los agentes trabajan en la inspección ocular tanto de los vehículos como de la zona de hallazgo, del local comercial atracado y de las imágenes de seguridad.

Domínguez Corcobado ha explicado que, aunque no se han producido detenciones, la investigación desarrollada por la Brigada de Policía Judicial, con la colaboración puntual de la Guardia Civil, avanza "por buen camino".

El comisario ha subrayado que la investigación está "enfocada" a pesar de ser "compleja" al requerir el visionado de numerosas imágenes de cámaras de seguridad de la autovía, carreteras adyacentes, pueblos del entorno, el establecimiento y la toma de declaraciones a testigos.

La Policía Nacional confía en obtener resultados en un "tiempo prudencial", si bien el comisario ha insistido en que todavía queda "mucho trabajo por hacer".