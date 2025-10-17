Dos detenidos en Horche (Guadalajara) por matar a un perro "apaleándolo hasta la muerte"

El Seprona de la Guardia Civil de Guadalajara ha detenido a dos hombres de 49 y 40 años como presuntos autores de un delito de maltrato animal, al ser los responsables de la muerte de un perro tras "apalearlo hasta la muerte".

La investigación arrancó cuando una patrulla del Seprona procedió a prestar auxilio al conductor de un vehículo que se encontraba detenido en la carretera GU-921 en Horche. Los agentes comprobaron que presentaba restos de sangre en sus vestimentas, mostrándose en todo momento muy nervioso.

Al proceder al registro del vehículo, encontraron en el maletero una bolsa y en su interior el cadáver de un perro de raza pastor alemán con un importante traumatismo en la cabeza.

Los agentes pudieron determinar que el dueño habría encargado a otra persona que se deshiciera del perro y, posteriormente, extrajeron el microchip para dificultar la identificación del propietario.

Delitos contra los animales

La Guardia Civil ha recordado que las conductas de maltrato y abandono de animales domésticos están recogidas en el artículo 340 del Código Penal y llevan aparejadas penas de prisión de hasta 24 meses, además de la inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión que tenga relación con los animales y para la tenencia de los mismos.

Asimismo, la tenencia de los animales domésticos está regulada por las diferentes legislaciones de las comunidades, especificando sus cuidados, higiene, documentación, vacunaciones y la tipificación de las infracciones y sus sanciones.