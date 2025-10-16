Alertan de una estafa que suplanta al SESCAM: piden renovar tu tarjeta sanitaria en 48 horas

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha emitido un aviso de seguridad a través de sus redes sociales para alertar a la ciudadanía sobre una nueva campaña de mensajes fraudulentos en los que se solicita la renovación urgente de la tarjeta sanitaria.

Estos mensajes que llegan a través de SMS y correos electrónicos, instan a los usuarios a renovar el documento en un plazo máximo de 48 horas mediante un enlace que redirige a una página web falsa.

Sin embargo, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha confirmado que no envía este tipo de comunicaciones electrónicas y que se trata de un intento de fraude para obtener datos personales.

Desde Sanidad de Castilla-La Mancha se recomienda seguir estas pautas para evitar ser víctima de este tipo de estafa:

No responder a los correos ni mensajes recibidos con estas características.

No facilitar datos personales ni bancarios.

No pulsar en ningún enlace incluido en los mensajes.

Eliminar el mensaje de inmediato.

En caso de duda o si se han facilitado datos, contactar con el Centro de Salud Correspondiente.

Desde el SESCAM insisten en la importancia de desconfiar de cualquier mensaje que solicite información personal o financiera y recuerdan que las renovaciones o gestiones relacionadas con la tarjeta sanitaria solo se realizan a través de los canales oficiales de la administración autonómica.