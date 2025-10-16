Alertan de una estafa que suplanta al SESCAM: piden renovar tu tarjeta sanitaria en 48 horas
El servicio sanitario de la región recuerda que no envía mensajes electrónicos con ese fin y recomienda eliminar los avisos fraudulentos.
Más información: "Vota por mi hijo", el nuevo mensaje que recorre WhatsApp para secuestrar cuentas: así funciona la reciente estafa viral
La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha emitido un aviso de seguridad a través de sus redes sociales para alertar a la ciudadanía sobre una nueva campaña de mensajes fraudulentos en los que se solicita la renovación urgente de la tarjeta sanitaria.
Estos mensajes que llegan a través de SMS y correos electrónicos, instan a los usuarios a renovar el documento en un plazo máximo de 48 horas mediante un enlace que redirige a una página web falsa.
Sin embargo, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha confirmado que no envía este tipo de comunicaciones electrónicas y que se trata de un intento de fraude para obtener datos personales.
Desde Sanidad de Castilla-La Mancha se recomienda seguir estas pautas para evitar ser víctima de este tipo de estafa:
- No responder a los correos ni mensajes recibidos con estas características.
- No facilitar datos personales ni bancarios.
- No pulsar en ningún enlace incluido en los mensajes.
- Eliminar el mensaje de inmediato.
- En caso de duda o si se han facilitado datos, contactar con el Centro de Salud Correspondiente.
Desde el SESCAM insisten en la importancia de desconfiar de cualquier mensaje que solicite información personal o financiera y recuerdan que las renovaciones o gestiones relacionadas con la tarjeta sanitaria solo se realizan a través de los canales oficiales de la administración autonómica.