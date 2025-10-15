Un incendio en un taller mecánico de Caudete (Albacete) calcina cinco vehículos y un remolque con 200 neumáticos

Un incendio originado de madrugada en un taller mecánico de Caudete (Albacete) ha afectado a cinco vehículos y un remolque con unos 200 neumáticos. El fuego ha sido extinguido sin lamentar daños personales.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha dado a las 5.28 horas de la noche en un taller de la Avenida de Valencia del municipio. A primera hora de este jueves, los bomberos de Almansa que se han desplazado al lugar han controlado el incendio.

El fuego se ha iniciado en la parte trasera del taller, en el exterior, afectando a cinco vehículos y al remolque lleno de neumáticos. Sin embargo, la rápida intervención de los bomberos ha logrado que no se propague al interior de la nave y a los chalets cercanos.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes forestales, una ambulancia y agentes de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.