La Guardia Civil pilla a un ladrón atracando una sala de apuestas de Azuqueca de Henares a punta de pistola

La Guardia Civil ha detenido en Azuqueca de Henares (Guadalajara) a un hombre de 43 años tras ser pillado cometiendo un robo en el interior de una sala de apuestas deportivas, intimidando a una empleada con una pistola simulada.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado sábado 4 de octubre, cuando la Benemérita recibió un aviso alertando de la presencia de un individuo encapuchado que podría estar cometiendo un robo en el interior del establecimiento.

Una patrulla se desplazó hasta el lugar y sorprendió al varón encapuchado, que trataba de abandonar una habitación portando una bolsa. Los agentes consiguieron reducirlo e inmovilizarlo procediendo a su detención. En el local se encontraba una trabajadora que fue obligada a abrir la caja fuerte y entregar el dinero.

Los agentes recuperaron la bolsa, que contenía el dinero en metálico robado, un pasamontañas y una pistola que más tarde se comprobó que era una réplica simulada.

El detenido fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares, donde se instruyeron las correspondientes diligencias policiales.