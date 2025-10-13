Dos heridos tras el choque entre un turismo y un autobús escolar en Camarena (Toledo)

El choque entre un turismo y un autobús que transportaba escolares en Camarena ha dejado a dos personas heridas, aunque no ha habido que lamentar daños entre los menores.

Las víctimas han sido un hombre de 23 años, que ha sido trasladado en helicóptero al Hospital de Toledo, y otra persona de la que se desconocen sus datos, que ha sido llevada en UVI al mismo centro hospitalario.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, ha ocurrido a las 14.46 horas de la tarde de este lunes en el kilómetro 29 de la CM-4003 y los afectados circulaban en el turismo.

Hasta el lugar de los hechos han acudido agentes de la Guardia Civil, Policía Local y bomberos de Santa Olalla y Toledo.