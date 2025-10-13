Buscan a Samier, un hombre de 30 años desaparecido desde el pasado martes en Noblejas (Toledo)

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Samier, un hombre de 30 años desaparecido en Noblejas (Toledo).

La alerta se ha emitido después de varios días en paradero desconocido, ya que le perdieron la pista el pasado martes 7 de octubre.

El organismo coordinado por el Ministerio del Interior ha difundido una fotografía del varón y ha detallado sus características físicas, con el objetivo de buscar colaboración ciudadana.

Samier mide 1,65 metros y es de constitución física normal. Sus ojos son marrones y su pelo corto, liso y negro.

Desde el CNDES, instan a quien pueda tener información sobre esta persona a ponerse en contacto con la Guardia Civil a través del teléfono 062.