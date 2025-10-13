Apuñalan a un hombre de 47 años en plena calle de Illescas: ha sido trasladado al hospital
El incidente ha tenido lugar poco después de la medianoche en plena calle.
Más información: La menor de 16 años desaparecida en Illescas (Toledo) ya ha sido localizada
Un hombre de 47 años ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Toledo (HUT) al resultar herido por arma blanca durante una discusión en plena vía pública de Illescas (Toledo).
Concretamente, los hechos han tenido lugar a las 00:47 horas en la calle Estanque del municipio sagreño, según ha confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha a EL ESPAÑOL de CLM.
Hasta el lugar del incidente ha sido movilizada una UVI móvil que practicó los primeros auxilios al herido y una ambulancia de soporte vital básico (SVB) que se encargó de su traslado al centro hospitalario.
En el dispositivo también han participado agentes de Policía Local y Guardia Civil.