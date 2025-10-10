La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el joven que dejó a otro en coma de un puñetazo en Mora (Toledo)

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará el martes y miércoles de la próxima semana a un joven acusado de propinar un puñetazo que dejó en coma a otro vecino de Mora (Toledo). La Fiscalía solicita para él ocho años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa, según el escrito provisional del Ministerio Público al que ha tenido acceso Europa Press.

Los hechos se remontan al 18 de diciembre de 2022, cuando el acusado, M.E.A., tras pasar la noche en una discoteca de Mora, se dirigió en el exterior del local a un grupo de jóvenes y agredió a varios de ellos.

Según el relato del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el procesado tiene conocimientos de boxeo y propinó un puñetazo en el rostro a la víctima principal, P.G.C.M., que cayó inconsciente al suelo tras recibir el impacto en la cabeza. En la caída, se golpeó contra el asfalto y sufrió un traumatismo craneoencefálico grave que le mantuvo varios días en coma.

Secuelas permanentes

La víctima requirió tratamiento médico y quirúrgico y presenta secuelas permanentes, entre ellas un trastorno cognoscitivo leve, pérdida total de audición en el oído izquierdo y pérdida de olfato y gusto. Según la Fiscalía, las lesiones habrían resultado mortales de no haber recibido asistencia médica urgente.

El Ministerio Público sostiene además que, en el momento de los hechos, el acusado padecía un retraso mental ligero y había abandonado la medicación prescrita para su tratamiento, además de haber consumido alcohol, lo que afectó parcialmente a su capacidad de discernimiento.

M.E.A. permaneció en prisión preventiva desde el 20 de diciembre de 2022 hasta el 29 de julio de 2024, cuando el Juzgado de Orgaz acordó su libertad con una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima.

Además del delito de homicidio en grado de tentativa, por el que se piden ocho años de cárcel, el acusado será juzgado por otro delito de lesiones respecto a otro joven agredido aquella noche, por el que la Fiscalía solicita dos meses y 15 días de prisión.