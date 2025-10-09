Detienen a un Policía Nacional en Guadalajara por irregularidades en la tramitación de permisos a extranjeros

Un agente de la Policía Nacional de la Comisaría de Guadalajara ha sido detenido por presuntas irregularidades en la tramitación de documentación a ciudadanos extranjeros.

Junto al policía, también ha sido arrestado otro hombre, de nacionalidad extranjera, según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en la provincia a la agencia Efe.

La investigación arrancó cuando hace unas semanas se detectaron anomalías en la expedición de tarjetas a ciudadanos extranjeros en la Comisaría guadalajareña.

A partir de ese momento, una unidad especializada se hizo cargo del caso e inició las pesquisas que finalmente han llevado a esta doble detención.

Los dos detenidos han pasado a disposición judicial y la investigación sigue abierta para determinar si existen más implicados y conocer todos los extremos de los hechos producidos en esta unidad, han explicado las mismas fuentes.