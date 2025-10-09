Buscan a Ismail, un hombre de 39 años desaparecido en Magán (Toledo)

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Ismail, un hombre de 39 años desaparecido en Magán (Toledo).

La alerta se ha emitido después de varios días en paradero desconocido, ya que le perdieron la pista el pasado martes 30 de septiembre.

El organismo que coordina el Ministerio del Interior ha difundido una fotografía del varón y ha detallado sus características físicas, con el objetivo de buscar colaboración ciudadana.

En concreto, mide 1,70 metros y su constitución física es normal. Además, su color de ojos es marrón y tiene el pelo liso, corto y negro.

Desde el CNDES, instan a quien pueda tener información sobre esta persona a ponerse en contacto con la Guardia Civil a través del teléfono