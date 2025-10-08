Desmantelada una red de "tele-coca" en Puertollano que ocultaba la droga en una "vivienda guardería"

La Policía Nacional ha detenido a seis personas y desmantelado un grupo criminal especializado en el procesamiento y distribución de cocaína en Puertollano (Ciudad Real).

La banda operaba con estrictas medidas de seguridad propias de la delincuencia profesional. Contaban con vigías en los puntos de entrega y en la vivienda deshabitada donde ocultaban la droga, además de poseer numerosas armas de fuego.

La operación se inició gracias a información anónima proporcionada por varios ciudadanos, que permitió a los agentes confirmar la existencia de un complejo entramado de venta de estupefacientes en plena vía pública.

Armas de fuego Policía Nacional

Droga metida en sacos de pienso Policía Nacional

El grupo utilizaba puntos de entrega aleatorios para cada transacción un método conocido como "tele-coca", y ocultaba la cocaína en pequeñas dosis dentro de sacos de pienso para animales en una casa "guardería", dificultando así la labor de las unidades caninas ante posibles registros policiales.

Registros

Durante la intervención se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios, simultáneos, que permitieron intervenir más de cien gramos de cocaína, útiles para el procesamiento de los estupefacientes, balanzas de precisión, 1.220 euros en efectivo y catorce armas de fuego, siete de ellas escopetas de caza.

A los detenidos se les imputa un delito contra la salud pública, y tres de ellos contaban con antecedentes penales previos por otros hechos delictivos.