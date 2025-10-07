Un hombre de 50 años herido grave tras ser apuñalado con un arma blanca de madrugada en Torrijos

Un hombre de 50 años ha resultado herido grave tras ser víctima de cuatro puñaladas con un arma blanca en un costado. El varón ha acudido al centro de salud de Torrijos y ha sido trasladado en estado grave en UVI hasta el Hospital Universitario de Toledo.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 4.58 horas de este martes.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se han producido los hechos y la identidad del autor de la agresión.

Agentes de Policía Local de Torrijos y de la Guardia Civil también han participado en el operativo.