Piden ayuda para encontrar a Abdelmonim, un hombre de 45 años desaparecido en Argamasilla de Alba

La Asociación SOS Desaparecidos ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Abdelmonim, un hombre de 45 años desaparecido en Argamasilla de Alba (Ciudad Real).

La alerta se ha emitido después de varios días en paradero desconocido, ya que le perdieron la pista el pasado viernes 3 de octubre.

La desaparición todavía no consta en el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), un órgano del Ministerio del Interior responsable de coordinar la información sobre personas desaparecidas.

Ayuda ciudadana

La asociación ha difundido una fotografía del varón y ha detallado sus características físicas, con el objetivo de buscar colaboración ciudadana. Mide 1,80 metros y tiene el pelo negro, los ojos negros, un tatuaje en el brazo derecho con la palabra "Loli" y una cicatriz en la ceja.

Desde SOS Desaparecidos instan a quien pueda tener información sobre esta persona a ponerse en contacto a través del teléfono 868286726 o el correo info@sosdesaparecidos.es.