Ocho detenidos de un grupo criminal que traficaba con cocaína en Albacete y Ciudad Real

La Policía Nacional de Albacete y Ciudad Real ha desmantelado una organización criminal dedicada a la venta de cocaína asentada en Albacete, que operaba en diferentes pueblos de Castilla-La Mancha. Hay un total de ocho detenidos.

La investigación arrancó a principios de año, cuando se detectó la presencia en Albacete de un individuo que contaba con varios antecedentes por tráfico de drogas y que había cumplido una pena en prisión por delitos relacionados.

Los investigadores averiguaron que el principal sospechoso era la cabeza visible de una organización de origen colombiano, dedicada a suministrar cocaína a traficantes locales y de otras localidades de la comunidad. La organización se abastecía de cocaína semanalmente, transportando la droga desde Alicante y Madrid hasta Albacete a bordo de vehículos conducidos por personas contratadas. Una vez llegaba a Albacete la cocaína, la escondían en varias propiedades, como trasteros.

Entre los miembros del grupo, destaca también la figura de un individuo afincado en la localidad de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), que transportaba la cocaína desde los lugares de aprovisionamiento hasta Albacete. Y también guardaba la droga en su casa hasta que se distribuía.

Aprovisionamiento de droga desde Toledo

A finales del mes de agosto se detectó una nueva operación de aprovisionamiento en Seseña. Cuando trataban de introducir la droga, la Policía detuvo a tres de los miembros de la organización, evitando que ocultasen la sustancia estupefaciente en uno de los trasteros de los que disponía la organización.

Después, se llevaron a cabo varios registros en domicilios de Albacete, Argamasilla de Alba (Ciudad Real) y Madrid. En ellos se encontró un total de 380 gramos de cocaína, más de 2 kilogramos de sustancia de corte, así como 40.000 euros en efectivo y diversos útiles empleados en la dosificación y distribución de drogas.

Posteriormente, se llevaron a cabo otras cinco detenciones de colaboradores directamente vinculados a la organización.