Detenido un hombre por realizar tocamientos sexuales a una menor en una plaza de Ciudad Real
Los vecinos de la zona auxiliaron a la joven y avisaron a la Policía.
Más información: Cada tres días hay una agresión con penetración en Castilla-La Mancha: este es el plan de la Junta para evitarlo
La Policía Local de Ciudad Real ha informado a través de sus redes sociales de la detención de un hombre por violencia sexual a una menor. Según el Cuerpo de Seguridad, el individuo habría realizado tocamientos a la joven, de la que se desconoce su edad.
Los hechos ocurrieron el pasado viernes 3 de octubre a las 17.30 horas de la tarde en la Plaza de Alarcos de la ciudad.
Fueron los vecinos de la zona quienes auxiliaron a la menor y alertaron a la Policía, que arrestó al varón.