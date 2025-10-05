Herido de bala un hombre de 39 años en Cedillo del Condado (Toledo): ha sido trasladado en UVI

Los vecinos de la localidad toledana de Cedillo del Condado han amanecido este domingo con un trágico suceso. Un hombre de 39 años ha resultado herido por arma de fuego y ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Toledo.

El aviso se ha notificado a las 6:02 horas de la mañana en la Plaza Portugal del citado municipio, tal y como informan fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Estas mismas fuentes descartan que pueda tratarse de una herida por arma de caza. Hasta el lugar se ha desplazado una UVI móvil y agentes de la Guardia Civil.