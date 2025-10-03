Muere el conductor de un turismo en Saelices (Cuenca) al chocar contra un camión en la CM-310

Fotografía publicada por los Bomberos de la Diputación de Cuenca en los momentos posteriores al accidente.

Un hombre de 81 años ha muerto este viernes tras colisionar el turismo que conducía con un camión en el kilómetro 66 de la carretera CM-310, en el término municipal de Saelices (Cuenca), según han informado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso del accidente se ha recibido a las 8:35 horas. En el camión viajaban dos personas: el conductor, que ha resultado ileso, y una mujer de 56 años que ha sido trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Tarancón, un médico de urgencias, una UVI y los servicios sanitarios que finalmente solo han podido certificar el fallecimiento del conductor del turismo.