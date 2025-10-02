Muere una mujer de 81 años al ser atropellada por un turismo en Burguillos de Toledo

Una mujer de 81 años ha muerto tras ser atropellada por un turismo en el municipio de Burguillos de Toledo. Los medios sanitarios desplazados no han podido hacer nada para salvar su vida.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 17.20 horas de la tarde de este jueves en el centro de la localidad, concretamente en la calle San Pedro.

Hasta el lugar de los hechos también se han trasladado agentes de la Guardia Civil.