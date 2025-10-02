Un incendio obliga a desalojar la sede de la Junta en Cuenca: no ha habido heridos

El edificio Iberia de Cuenca, sede del Gobierno de Castilla-La Mancha en la provincia, ha tenido que ser desalojado en la tarde de este jueves debido a un incendio en el sótano. El fuego ha generado humo intenso, pero no ha causado heridos.

Según ha informado la delegada de la Junta en la provincia, María Ángeles López, el incendio se ha originado en el cuadro eléctrico y no ha trascendido más allá del sótano.

Asimismo, ha detallado que las cinco personas que se encontraban en el edificio en ese momento se encuentran en buen estado.

Por último, ha agradecido la rápida intervención de los bomberos, Policía Nacional y Local.