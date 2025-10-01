Un detenido por apuñalar y dejar inconsciente a otro hombre en las fiestas de San Mateo de Talavera de la Reina

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina al presunto autor de un apuñalamiento en la madrugada del pasado 21 de septiembre durante la celebración de las fiestas de San Julián de la ciudad.

Los hechos, según detalla la Policía, se desarrollaron sobre las 6:00 de la madrugada, cuando se originó una pelea entre varias personas en las proximidades del recinto ferial.

Las patrullas que acudieron al lugar encontraron a dos varones que habían sido agredidos violentamente por varios individuos y presentaban lesiones de carácter grave por las que tuvieron que ser ingresados en el Hospital Nuestra Señora del Prado. De ellos, uno presentaba heridas por arma blanca.

Desde el primer momento, la investigación de la Policía Nacional se centró en recabar datos e imágenes que, tras ser examinados de forma minuciosa, llevaron a la identificación del autor, un varón en cuyo historial constaba su participación en hechos similares.

Agresión hasta que perdió la consciencia

El presunto autor apuñaló a una de las víctimas y, una vez en el suelo gravemente herido, le golpeó repetidamente hasta que perdió la consciencia.

Una vez determinada su identidad, la Policía Nacional estableció un dispositivo para proceder a su detención, ya que se encontraba en paradero desconocido, siendo finalmente localizado y arrestado el pasado sábado 27 de septiembre.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para la total identificación, localización y detención del resto de agresores.