Detenido en un pueblo de Toledo un preso fugado de Valladolid tras ocho meses de su huida en una bolsa

La Policía Nacional ha detenido en Casarrubios del Monte (Toledo) a un preso que se fugó de la Prisión Provincial de Valladolid el pasado 14 de febrero, según ha informado este cuerpo policial a través de la red social X.

El arrestado, identificado como Ángel B., cumplía una condena de 28 años por diversos delitos desde 2016, entre ellos narcotráfico y blanqueo de capitales.

Según las investigaciones, logró escapar oculto dentro de un bulto transportado en un carro portaequipajes, con la colaboración de otros reclusos que habían sido puestos en libertad el mismo día. Tras la fuga, fue destituido el director de la prisión provincial vallisoletana.

🚩Detenido en Casarrubios del Monte (#Toledo) un fugitivo evadido de la prisión de Villanubla en #Valladolid desde el pasado mes de febrero



Desde 2016 estaba cumpliendo una condena de 28 años de prisión por diversos delitos pic.twitter.com/h1rDrHSYqY — Policía Nacional (@policia) October 1, 2025

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha confirmado que la detención se produjo el martes por parte de la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, en cooperación con las brigadas provinciales de Sevilla y Plasencia, localidad en la que Ángel B, tenía su residencia habitual.

Traslado de centro

Canales ha apuntado que el arresto ha formado parte de una operación específicamente destinada a detener al preso y que no necesariamente volverá a ingresar en la prisión de Villanubla, ya que estaba previsto su traslado a otro centro antes de la fuga.

El pasado mayo, la Guardia Civil detuvo a tres personas por ayudar a otro preso a fugarse oculto en un bulto transportado en un carro portaequipajes, tras revisar las grabaciones de seguridad del centro penitenciario en el marco de la operación ESCAPE.

Las imágenes de seguridad evidenciaban que las tres personas liberadas poco antes ayudaron al fugado a salir del centro.

Gran influencia

Las investigaciones revelaron que el interno fugado tenía gran influencia dentro de la prisión, y que la fuga había sido planificada previamente, confirmándose además la relación entre el fugado y los tres liberados a través de perfiles públicos en redes sociales.

Los detenidos fueron arrestados como supuestos cooperados necesarios en quebrantamiento de condena y se ha investigado también a la persona titular del vehículo utilizado para el traslado. Además, Ángel B. será puesto a disposición judicial después de que se haya producido su detención.