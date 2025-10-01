Buscan a María Trinidad, una menor de 17 años desaparecida en Guadalajara desde hace más de una semana
La joven lleva en paradero desconocido desde el pasado martes 23 de septiembre.
La Asociación SOS Desaparecidos ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de María Trinidad, una menor de 17 años de edad desaparecida en Guadalajara.
La alerta se ha emitido después de varios días en paradero desconocido, ya que le perdieron la pista el pasado martes 23 de septiembre.
La desaparición todavía no consta en el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), un órgano del Ministerio del Interior responsable de coordinar la información sobre personas desaparecidas.
Ayuda ciudadana
La asociación ha difundido una fotografía de la joven y ha detallado sus características físicas, con el objetivo de buscar colaboración ciudadana. En concreto, mide 1,65 metros y es de complexión delgada. Sus ojos son marrones y su pelo castaño y largo.
Desde SOS Desaparecidos solicitan a quien pueda tener información sobre esta persona que se ponga en contacto a través del teléfono 868286726 o el correo info@sosdesaparecidos.es.